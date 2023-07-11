Англія

На іспанського захисника очікують медичні тести.

Астон Вілла активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно та завершує угоду щодо Пау Торреса.

Як повідомляє Diario Sport, центральний захисник пройде медичне обстеження вже сьогодні.

Стверджується, що сторони погодили контракт строком на п'ять років. Віллани заплатять за гравця 33 мільйони євро та ще п'ять передбачені у вигляді бонусів.

У сезоні-2022/23 Пау провів 39 матчів за "жовту субмарину" у всіх турнірах: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла цікавиться Ферраном Торресом.