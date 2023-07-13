Англія

Коуч "ірисок" висловився щодо нового трансферу.

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував підписання контракту з Ешлі Янгом.

"Ешлі — професіонал найвищого класу. Його командні здобутки вказують на те, що ми зробили правильний вибір, підписавши його.

Я знаю Ешлі багато років, бувши його капітаном, коли він вперше зіграв за Вотфорд, і його якості як на полі, так і поза ним, показують професійну цінність.

Його дивовижна статистика минулого сезону, яка була однією з найкращих у Європі, підкреслює, що він може принести Евертону лише успіх", - цитує наставника офіційний сайт Евертона.

Контракт було укладено короткостроковий — усього на один сезон.

За минулий футбольний рік Ешлі відіграв 32 матчі, забивши один гол.