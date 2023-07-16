Арбітр відсудив понад півтисячі матчів.
МАЙК ДІН, GETTY IMAGES
16 липня 2023, 16:59
Англієць Майк Дін завершив кар'єру арбітра. Про це оголосила організація Professional Game Match Officials Limited, яка відповідає за суддівство в Англії.
"PGMOL вдячна Майку Діну за його досягнення та величезний внесок у суддівство та у футбол як такий.
Дякуємо Майку за відданість організації протягом тривалого часу та бажаємо йому всіляких успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві PGMOL.
53-річний рефері розпочав суддівську кар'єру у 1985 році у Північній Прем'єр-лізі. З 2000 року судив матчі АПЛ, а у 2003 році став арбітром ФІФА.
З 2013 року Дін покинув лист арбітрів ФІФА через досягнення 45-річчя.
За свою кар'єру він відсудив 553 матчі в лізі як головний арбітр.