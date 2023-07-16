Україна

Думка Кучера щодо можливого відходу Артема Довбика.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер розповів, як вдалося переконати Артема Довбика залишитись у клубі, продовживши з ним контракт.

"Артем – порядний хлопець, і зрозуміло, що він хотів би пограти десь у Європі. Однак разом з тим він розуміє, що цей клуб для нього багато зробив. Тож він продовжив угоду з “Дніпром-1”. Поки він з нами, а як буде надалі – продавати Довбика чи залишити, – вирішуватиме керівництво клубу", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Жирона за допомоги City Group хоче спробувати придбати Довбика.