Італія

Неаполітанці знову орендували голкіпера.

Голкіпер Аталанти П'єрлуїджі Голліні знову орендований новоспеченим чемпіоном Італії Наполі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

У повідомленні пресслужби вказано, що голкіпера орендували з правом викупу. Італійський інсайдер Ніколо Скіра стверджує, що оренда розрахована на рік, після чого сторони підпишуть контракт на 4 сезони.

Нагадаємо, взимку цього року Голліні виступав за Наполі після невдалої поїздки до Тоттенгема. Незважаючи на той факт, що в складі "Партенопеї" голкіпер відіграв усього 13 матчів, пропустивши 12 голів та шість разів зігравши "на нуль", досвід співпраці сподобався новоспеченим чемпіонам Італії.