Англія

Легендарний тренер "канонірів" задоволений трансферною кампанією свого колишнього клубу. За його словами, у нього менше сумнівів щодо Арсеналу, ніж щодо сьогоднішнього велоспорту.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання опорного півзахисника Вест Гема Деклана Райса, трансфер якого став не тільки рекордним в історії "канонірів", а й найдорожчим серед британських футболістів (гарантовані 100 млн фунтів + 5 млн бонусами).

Легендарний колишній головний тренер "канонірів" Арсен Венгер поділився враженнями від роботи свого колишнього клубу на трансферному ринку.

"Я думаю, що Райс — це хороша інвестиція. Загалом, особисто я вважаю, що вони зробили хороші придбання, оскільки це вже зрілі гравці, проте у той же час їм по 23-24 роки, і вони ще доволі молоді, тому можуть залишатися разом протягом наступних кількох років.

"Після минулого року хлопці відчуватимуть більший тиск, але вони багато чого навчилися і можуть показати, що можуть впоратися з цим тиском вже зараз".

"У свій час мені довелося справлятися без грошей взагалі, тому тоді потрібно було шукати якісь інші рішення. Арсенал зараз у хорошому фінансовому становищі і купив тих, що, на їхню думку, допоможе виграти чемпіонат".

"Я вірю, що ми виграємо чемпіонат, все дуже просто. У мене менше сумнівів щодо Арсеналу, ніж щодо сьогоднішнього велоспорту", — цитує слова Венгера Eurosport.

Нагадаємо, що цього літа, окрім Деклана Райса, лондонський Арсенал підписав універсального півзахисника Кая Гаверца з Челсі за 65 мільйонів фунтів стерлінгів та універсального захисника Юррієна Тімбера з Аякса за 38 мільйонів.