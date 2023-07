Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання опорного півзахисника Вест Гема Деклана Райса, трансфер якого став не тільки рекордним в історії "канонірів", а й найдорожчим серед британських футболістів.

Відомий телеведучий та журналіст Пірс Морган, який є не тільки другом Кріштіану Роналду, а й вболівальником Арсеналу, відреагував на цю новину.

"Бум! Райс в Арсеналі за 105 мільйонів фунтів стерлінгів. Найбільший трансфер в історії британського футболу, який вартий кожного пенні.

Блискучий гравець та потужне підсилення. Ласкаво просимо, Деклане. Ти саме той, хто нам потрібен", — написав Морган у своєму Twitter.

BOOM!

It's official: Declan Rice is a £105 million Gooner.

Biggest transfer in British football history, and worth every penny.

Brilliant player, massive signing.

Welcome @_DeclanRice — you're exactly what we need. pic.twitter.com/X9vydg47bu