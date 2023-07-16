Скандальний телеведучий та журналіст відреагував на підписання Деклана Райса "канонірами".
Пірс Морган, getty images
16 липня 2023, 19:46
Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання опорного півзахисника Вест Гема Деклана Райса, трансфер якого став не тільки рекордним в історії "канонірів", а й найдорожчим серед британських футболістів.
Відомий телеведучий та журналіст Пірс Морган, який є не тільки другом Кріштіану Роналду, а й вболівальником Арсеналу, відреагував на цю новину.
"Бум! Райс в Арсеналі за 105 мільйонів фунтів стерлінгів. Найбільший трансфер в історії британського футболу, який вартий кожного пенні.
Блискучий гравець та потужне підсилення. Ласкаво просимо, Деклане. Ти саме той, хто нам потрібен", — написав Морган у своєму Twitter.
Нагадаємо, раніше Деклан Райс поділився враженнями від свого переходу до лондонського Арсеналу, підтвердивши, що Мікель Артета зіграв ключову роль у його виборі нового клубу на користь "канонірів".