Англія

Гравець обрав найлегше рішення з можливих.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед позбавив статусу капітана команди одного зі своїх найбільш досвідчених виконавців — центрального захисника Гаррі Магвайра, чиї виступи останніми сезонами залишали по собі чимало запитань.

Про це рішення клубу стало відомо завдяки зверненню самого 30-річного виконавця до вболівальників, і вже потім "Червоні дияволи" взялись коментувати резонансну подію, що раптово виникла на теренах футбольного простору.

Наслідки цієї події не змусили на себе довго чекати — італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Магвайр ухвалив остаточне рішення про бажання залишити колектив під час поточного трансферного вікна.

Щодо Гаррі й раніше виникало чимало чуток про інтерес інших команд, проте він до останнього намагався залишатись у боротьбі за місце в стартовому складі.

Нагадаємо, що влітку 2019 року Манчестер Юнайтед заплатив за нього 87 млн євро.

За минулий сезон англієць зіграв 31 матч (1593 хвилини).