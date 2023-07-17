Англія

Устигли переконати футболіста підписати нову угоду.

Поточний літній трансферний період для бразильського нападника Вілліан супроводжувався важким вибором щодо свого подальшого майбутнього, адже в нього завершився контракт із лондонським Фулгемом, після чого колишній футболіст донецького Шахтаря отримав статус вільного агента.

Останніми днями вже почало здаватись, що 34-річний виконавець уже закрив питання щодо свого нового клубу — він пройшов медогляд у Ноттігем Форест та був готовий підписувати необхідні папери.

Аж раптом, як повідомляє місцева преса, представники Фулгема запросили гравця в свій офіс на вихідних, і за підсумком довгих перемовин було досягнуто "нечуваного прогресу" щодо питання нової річної угоди.

Таким чином контракт строком у два роки з "лісниками" так і залишився незатребуваним, а Фулгем тим часом перемкнув увагу на свою наступну ціль на трансферному ринку — нападника лондонського Челсі Каллума Гадсона-Одої.

Вілліан у минулому сезоні зіграв 30 матчів, забивши п’ять голів та віддавши шість гольових передач.