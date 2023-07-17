Англія

Функціонер хоче зберегти форварда у своєму клубі.

Даніель Леві не налаштований відпускати Гаррі Кейна цього літа, повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, під час розмов усередині клубу функціонер заявив, що не продаватиме англійця.

Леві сподівається, що Кейн погодиться продовжити контракт протягом наступного сезону. Діюча угода розрахована до літа 2024 року.

Проте сам футболіст має намір перейти до складу Баварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.