Попереду у Гаррі запланувала зустріч з головним тренером Анже Постекоглу.
Гаррі Кейн, Getty Images
11 липня 2023, 12:23
Нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн може отримати дуже вигідний контракт, якщо залишиться у складі "шпор". Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, керівництво "шпор" готове платити 29-річному англійцю 400 тисяч фунтів стерлінгів (468 тисяч євро) на тиждень.
Зазначається, що Кейну не така важлива фінансова частина угоди — футболіст хоче точно знати, що команда має намір претендувати на серйозні успіхи.
Попереду у Гаррі запланувала зустріч з головним тренером Анже Постекоглу, на якій можливо, вирішиться доля форварда збірної Англії.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем не збирається приймати пропозицію Баварії щодо Кейну у розмірі 80 мільйонів євро.