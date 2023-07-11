Англія

Попереду у Гаррі запланувала зустріч з головним тренером Анже Постекоглу.

Нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн може отримати дуже вигідний контракт, якщо залишиться у складі "шпор". Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" готове платити 29-річному англійцю 400 тисяч фунтів стерлінгів (468 тисяч євро) на тиждень.

Зазначається, що Кейну не така важлива фінансова частина угоди — футболіст хоче точно знати, що команда має намір претендувати на серйозні успіхи.

Попереду у Гаррі запланувала зустріч з головним тренером Анже Постекоглу, на якій можливо, вирішиться доля форварда збірної Англії.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем не збирається приймати пропозицію Баварії щодо Кейну у розмірі 80 мільйонів євро.