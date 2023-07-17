Португалець може перебратись в французький чемпіонат.
Бернарду Сілва, getty images
17 липня 2023, 21:28
Парі Сен-Жермен працює над підписанням Бернарду Сілви в поточне літнє трансферне вікно та вже розпочав перемовини з Манчестер Сіті.
Як повідомляє видання Foot Mercato, французький клуб прагне зменшити вартість португальського півзахисника, задіявши в угоді Джанлуїджи Доннарумму та Марко Верратті.
Стверджується, що Манчестер Сіті не зацікавила така пропозиція, втім перемовини досі тривають — все може змінитись.
Минулого сезону Сілва провів 55 матчів, у яких забив сім голів та віддав вісім асистів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аль-Хіляль готовий заплатити 70 мільйонів євро за Бернарду Сілву.