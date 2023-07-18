Англія

"Червоні дияволи" не захотіли відпускати гравця в оренду.

Манчестер Юнайтед готовий розглянути варіанти з відходом Гаррі Магвайра в поточне літнє трансферне вікно.

Втім, як повідомляє видання The Guardian, "червоних дияволів" не влаштувала пропозиція Вест Гема щодо оренди центрального захисника.

Для Манчестер Юнайтед важливо наповнити трансферний бюджет, щоб реалізувати свої плани щодо вхідних переходів, тому така угода їм не підійшла.

За минулий сезон англієць зіграв 31 матч (1593 хвилини).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Магвайр вирішив залишити Манчестер Юнайтед на тлі позбавлення статусу капітана.