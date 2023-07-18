Молодий центрбек отримає свій шанс у таборі "синіх" на тлі травми Веслі Фофана.
Леві Колвілл, getty images
18 липня 2023, 18:18
Центральний захисник та вихованець лондонського Челсі Леві Колвілл не змінить клуб цього літа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, позиція лондонців не змінилася за останні два місяці — 20-річний англієць недоступний для продажу в інший клуб у поточне трансферне вікно.
Місце Колвілла у команді Маурісіо Почеттіно ще більше не ставиться під сумнів після новини про операцію Веслі Фофана на хрестоподібній зв'язці, тому англійський центрбек точно отримає свій шанс у першій команді Челсі.
Відзначається, що незабаром лондонці запропонують Колвіллу новий контракт, оскільки поточний спливає влітку 2025 року. Минулий сезон він провів в оренді у Брайтоні, зігравши 22 матчі та віддавши 2 асисти.