Англія

Молодий центрбек отримає свій шанс у таборі "синіх" на тлі травми Веслі Фофана.

Центральний захисник та вихованець лондонського Челсі Леві Колвілл не змінить клуб цього літа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, позиція лондонців не змінилася за останні два місяці — 20-річний англієць недоступний для продажу в інший клуб у поточне трансферне вікно.

Місце Колвілла у команді Маурісіо Почеттіно ще більше не ставиться під сумнів після новини про операцію Веслі Фофана на хрестоподібній зв'язці, тому англійський центрбек точно отримає свій шанс у першій команді Челсі.

Відзначається, що незабаром лондонці запропонують Колвіллу новий контракт, оскільки поточний спливає влітку 2025 року. Минулий сезон він провів в оренді у Брайтоні, зігравши 22 матчі та віддавши 2 асисти.