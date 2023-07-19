Англія

Футболіст уже встиг пройти медичне обстеження.

Як і передбачалось заздалегідь, молодіжний чемпіонат Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року дав чимало інформації для поточної літньої трансферної кампанії.

Зокрема англійський Бернлі, якому цього в прийдешньому сезоні доведеться знову брати участь у Прем’єр-лізі, знайшов для себе варіант підсилення нападу в складі збірної Швейцарії.

Нападник Базеля Зекі Амдуні та міжнародній першості відзначився голами у воротах Іспанії та Італії, а також асистував партнеру в грі проти Франції, тож зібрав довкола себе чимало уваги світової преси.

У підсумку, колектив Венсана Компані виявився найбільш спритним серед претендентів на придбання 22-річного виконавця й той уже встиг пройти медичне обстеження перед трансфером до складу "бордових".

Вартість цього трансферу оцінюється в 15 млн євро.

За сезон Амдуні забив 22 голи та віддав п’ять гольових передач за 52 матчі на клубному рівні.