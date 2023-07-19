Англія

Молодий англієць обговорить своє майбутнє з Маурісіо Почеттіно.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека висловився про своє майбутнє, заявивши про бажання боротися за своє місце у стартовому складі "синіх".

"Я хочу залишитися і довести всім, що я можу зробити, і допомогти клубу. Ми посидимо з Почеттіно і вирішимо, що для мене найкраще", — цитує слова Чуквуемеки журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні 19-річний англієць провів за першу команду Челсі всього 362 хвилини у 15 матчах, не відзначившись результативними діями.

Його трансфер з Астон Вілли влітку минулого року коштував "синім" 18 мільйонів євро.