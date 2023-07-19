Англія

Представники Арабського світу чекають, чим завершиться історія з Ювентусом.

Майбутнє нападника лондонського Челсі Ромелу Лукаку продовжує залишатися під питанням. Бельгієць не полетів із "синіми" на передсезонний збір до США та має змінити клуб, проте конкретне місце продовження кар'єри досі невідоме.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, незважаючи на першочергову відмову 30-річного форварда, клуби Саудівської Аравії не втратили надію та інтерес до підписання Лукаку.

Пріоритетом для бельгійського нападника продовжує залишатися Європа, але представники саудівського чемпіонату поновлять спроби підписати гравця Челсі, якщо його трансфер до туринського Ювентуса так і не відбудеться.

Раніше повідомлялось, що Лукаку змінив свого представника, що призвело до конфлікту з Інтером. Це призвело до миттєвої відмови Інтера від будь-яких подальших спроб отримати собі до складу бельгійського форварда.

За минулий сезон Ромелу Лукаку забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 37 матчах.