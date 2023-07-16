Італія

Історія з трансфером нападника стає дедалі цікавішою.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку свого часу провів видатний період виступів у складі міланського Інтера, тож коли в 30-річного форварда не вийшло зарекомендувати себе з другої спроби в розташуванні лондонського Челсі, "змії" радо повернули його до себе на правах оренди.

Однак останній сезон навряд чи можна назвати вдалим для бельгійця, хоча Інтер усе одно наполягав на ще одному терміні його орендної угоди, але вже з правом повноцінного викупи.

Але щось в останній момент пішло не так, і міланський клуб раптово постав перед фактом того, що бажаний гравець веде перемовини з найбільш запеклими суперниками "нерадзуррі" на внутрішній арені — туринський Ювентусом.

Це призвело до миттєвої відмови Інтера від будь-яких подальший спроб отримати собі до складу Лукаку, а деталі цієї несподіваної події розповів італійський журналіст Ніколо Скіра.

Річ у тім, що Ромелу тривалий час співпрацював із агентством Rock Nations і саме вони домовлялись, і фактично домовились про його трансфер до міланського клубу.

Але раптово футболіст вирішив віддати керування процесами своєму адвокату, який одразу пішов розмовляти з іншими клубами, зокрема — із Ювентусом.

Підсумок цієї історії простий — Лукаку в Інтері більше не опиниться за жодних обставин.

За минулий сезон бельгієць забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 37 матчах.