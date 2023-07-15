Італія

Бельгієць не повернеться в стан "змій".

Інтер довгий час працював над підписанням Ромелу Лукаку на постійній основі після періоди на правах орендної угоди.

Втім, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, фіналіст Ліги чемпіонів вийшов з боротьби за бельгійського нападника.

Інтер вже проінформував Челсі щодо цього рішення.

Зазначимо, що за минулий сезон Ромелу забив 14 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бельгійський футболіст перестав виходити на зв'язок з представниками Інтера, бо почав перемовини з Ювентусом.