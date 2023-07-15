Бельгієць не повернеться в стан "змій".
Ромелу Лукаку, getty images
15 липня 2023, 15:59
Інтер довгий час працював над підписанням Ромелу Лукаку на постійній основі після періоди на правах орендної угоди.
Втім, як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, фіналіст Ліги чемпіонів вийшов з боротьби за бельгійського нападника.
Інтер вже проінформував Челсі щодо цього рішення.
Зазначимо, що за минулий сезон Ромелу забив 14 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бельгійський футболіст перестав виходити на зв'язок з представниками Інтера, бо почав перемовини з Ювентусом.