Якщо алжирський вінгер залишить клуб, "містяни" зроблять пропозицію щодо гравця Барселони.
Рафінья Діас, getty images
19 липня 2023, 14:30
Досвідчений вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез у поточне трансферне вікно близький до того, щоб вирушити до Саудівської Аравії в Аль-Ахлі, тому "містяни" вимушені зайнятися пошуком для його потенційної заміни.
Як повідомляє журналіст Санті Ауна, крайній атакувальний півзахисник каталонської Барселони Рафінья Діас є головної ціллю Ман Сіті на той випадок, якщо 32-річний Марез все ж вирішить змінити клуб цього літа.
Відзначається, що представники клубу АПЛ вже мали зустріч із скаутом "блаугранас" Деку, який за сумісництвом також є агентом 26-річного гравця, щоб обговорити можливий трансфер Рафіньї у Сіті.
За інформаціє джерела, Барселона готова вислухати будь-які пропозиції щодо свого гравця, який у минулому сезоні провів 50 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.
Раніше повідомлялося про інтерес до Рафіньї з боку клубів Саудівської Аравії.