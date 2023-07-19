Англія

Якщо алжирський вінгер залишить клуб, "містяни" зроблять пропозицію щодо гравця Барселони.

Досвідчений вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез у поточне трансферне вікно близький до того, щоб вирушити до Саудівської Аравії в Аль-Ахлі, тому "містяни" вимушені зайнятися пошуком для його потенційної заміни.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, крайній атакувальний півзахисник каталонської Барселони Рафінья Діас є головної ціллю Ман Сіті на той випадок, якщо 32-річний Марез все ж вирішить змінити клуб цього літа.

Відзначається, що представники клубу АПЛ вже мали зустріч із скаутом "блаугранас" Деку, який за сумісництвом також є агентом 26-річного гравця, щоб обговорити можливий трансфер Рафіньї у Сіті.

За інформаціє джерела, Барселона готова вислухати будь-які пропозиції щодо свого гравця, який у минулому сезоні провів 50 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до Рафіньї з боку клубів Саудівської Аравії.