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Форвард Барселони має пройти перевірку спокусливим контрактом.

Бразильський нападник каталонської Барселони Рафінья Діас провів відносно непоганий дебютний сезон у складі іспанського колективу на тлі трансферу з англійського Лідса за 58 млн євро влітку минулого року.

26-річний виконавець мав нагоду зарекомендувати себе в 50 матчах, у яких забив 10 голів та віддав 12 гольових передач, допомігши команді в підсумку здобути чемпіонський титул.

Але вже наприкінці футбольного року з’явились повідомлення, що чимало англійських клубів хотіли б бачити Рафінью знову за виступами в Прем’єр-лізі в складі власних команд, на що сам гравець відповів категоричним небажанням залишати склад Барси.

Однак на той момент у нього ще не було варіанту з переїздом до Саудівської Аравії, клуби з якої цього літа атакували вже чимало гравців із пропозиціями розкішних контрактів.

Рафіньї, наприклад, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, пропонують 20 млн євро на рік строком на три сезони, якщо він перейде в один із клубів спілки PIF.

Повідомляється, що наразі агенти гравця вивчають цю пропозицію й готують звернення до Барселони.