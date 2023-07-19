Англія

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити суму трансферу 21-річного хорвата, яка не називається.

Також наголошується, що сьогодні, 19 липня, футболіст пройшов першу частину медичного огляду.

Таким чином, незабаром Йошко підпише контракт із "міщанами", який був узгоджений ще місяць тому.

Минулого сезону Гвардіол провів 41 матч, у яких забив три м'ячі.