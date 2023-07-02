Німеччина

Макс Еберл підтвердив, що хорватський центрбек має шанси цього літа приєднатися до табору чемпіона Англії.

У поточне літнє трансферне вікно Манчестер Сіті має серйозні наміри оформити багатомільйонний трансфер центрального захисника Лейпцига та збірної Хорватії Йошко Гвардіола.

Директор клубу німецької Бундесліги Макс Еберл підтвердив цю інформацію, як і те, що 21-річний хорват особисто повідомив Лейпциг про своє бажання приєднатися до англійського гранду.

"Я можу підтвердити, що Йошко Гвардіол і його агенти сказали нам про своє бажання перейти в Манчестер Сіті", — цитує слова директора Лейпцигу журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Сіті запропонував за хорватського центрбека 90 мільйонів євро + бонуси, проте Лейпциг продовжує наполягати на гарантованих 100 мільйонах євро, не бажаючи йти ні на які фінансові поступки.