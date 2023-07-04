Німецький клуб хоче отримати більше грошей.
Йошко Гвардіол, getty images
04 липня 2023, 13:28
Манчестер Сіті не залишає спроб підписати центрального захисника РБ Лейпциг Йошко Гвардіола цим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "бики" відхилили пропозицію Манчестер Сіті щодо хорвата у розмірі 75 мільйонів євро плюс бонуси.
Наголошується, що Лейпциг вимагає 100 мільйонів євро та не збирається зменшувати свої вимоги.
У сезоні-2022/23 хорватський захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті погодив особистий контракт із Гвардіолом.