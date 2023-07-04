Німеччина

Німецький клуб хоче отримати більше грошей.

Манчестер Сіті не залишає спроб підписати центрального захисника РБ Лейпциг Йошко Гвардіола цим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "бики" відхилили пропозицію Манчестер Сіті щодо хорвата у розмірі 75 мільйонів євро плюс бонуси.

Наголошується, що Лейпциг вимагає 100 мільйонів євро та не збирається зменшувати свої вимоги.

У сезоні-2022/23 хорватський захисник провів 30 матчів у чемпіонаті Німеччини та забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті погодив особистий контракт із Гвардіолом.