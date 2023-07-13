Німці точно не залишаться без якісного підсилення.
Кастелло Люкеба, Getty Images
13 липня 2023, 07:40
Хорватський центральний захисник Йошко Гвардіол найближчим часом може залишити німецький РБ Лейпциг та перейти до англійського Манчестер Сіті, якщо "містянам" таки вдасться задовільнити "червоних биків" у фінансовому плані.
А поки цього не сталось, РБ вирішили не затягувати з пошуками потенційних замін для свого 21-річного виконавця, і зупинили вибір на не менш талановитій парі футболістів із Франції.
Ідеться про гравця французького Парі Сен-Жермен Ель-Шадая Бітшиабу, який у свої 18 років засвітився на "дорослому" рівні тільки в попередньому сезоні.
Щодо нього вже є попередня домовленість із чемпіонами Франції щодо трансферу за приблизно 17 млн євро, тоді як самому гравцю запропонували контракт до 2028 року.
А також Кастелло Люкеба з Ліона, який у складі молодіжної збірної Франції серед юнаків до 21 року дійшов до півфіналу чемпіонату Європи-2023.
За 20-річного виконавця "ткачі" вимагають у потенційних покупців усі 30 млн євро.
Люкеба за сезон відіграв 38 матчів, забивши два голи, тоді як на рахунку Бітшіабу 17 ігор (801 хвилина).