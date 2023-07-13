Німеччина

Німці точно не залишаться без якісного підсилення.

Хорватський центральний захисник Йошко Гвардіол найближчим часом може залишити німецький РБ Лейпциг та перейти до англійського Манчестер Сіті, якщо "містянам" таки вдасться задовільнити "червоних биків" у фінансовому плані.

А поки цього не сталось, РБ вирішили не затягувати з пошуками потенційних замін для свого 21-річного виконавця, і зупинили вибір на не менш талановитій парі футболістів із Франції.

Ідеться про гравця французького Парі Сен-Жермен Ель-Шадая Бітшиабу, який у свої 18 років засвітився на "дорослому" рівні тільки в попередньому сезоні.

Щодо нього вже є попередня домовленість із чемпіонами Франції щодо трансферу за приблизно 17 млн євро, тоді як самому гравцю запропонували контракт до 2028 року.

А також Кастелло Люкеба з Ліона, який у складі молодіжної збірної Франції серед юнаків до 21 року дійшов до півфіналу чемпіонату Європи-2023.

За 20-річного виконавця "ткачі" вимагають у потенційних покупців усі 30 млн євро.

Люкеба за сезон відіграв 38 матчів, забивши два голи, тоді як на рахунку Бітшіабу 17 ігор (801 хвилина).