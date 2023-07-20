Англія

Непогані підйомні, але чи погодиться англійський колектив заплатити стільки, скільки хоче Аталанта?

Про датського центрального нападника бергамаської Аталанти Расмуса Вінтера Гойлунда широкому європейському загалу стало відомо завдяки його трансферу до Серії A та першим удалим сезоном у реаліях нового чемпіонату.

За минулий футбольний рік 20-річний виконавець відзначився 16 голами та сімома гольовими передачами в 42 матчах, тому поточного трансферного вікна попит на нього виключно збільшився.

Зокрема, цікавиться гравцем збірної Данії англійський Манчестер Юнайтед, головний тренер якого, Ерік тен Гаг, бачить у Гойлунді ідеальне доповнення власної ігрової моделі.

Однак Аталанта вже сплатила за нього австрійському Штурму 17,2 млн євро рік тому, через що вимагатиме в "Червоних дияволів" значно більші кошти.

Спочатку "оробічі" хотіли отримати всі 100 млн євро, але з часом зменшили власні запити до більш скромних 60 млн євро.

Щоправда, Юнайтед усе одно доведеться запланувати додаткові витрати, адже заробітна платня гравця наразі складає всього 600 тис. євро на рік, тоді як орієнтовно в новому клубі він буде отримувати, щонайменше, у 7-8 разів більше.