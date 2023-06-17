Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Роберто Мартінеса страждала в домашній грі проти непоступливого суперника на Да Луж, однак усе одно здобула чергову перемогу у відборі на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 в Німеччині запланований тільки на літо наступного року, проте в контексті його проведення ми не відпочиваємо вже під час поточно теплого та сонячного періоду. Триває кваліфікаційний етап на прийдешні міжнародні змагання й у деяких відбіркових групах потрохи починає спадати рівень інтриги. Зокрема, у секстеті за участі збірної Португалії були присутні лише "європейські селесао" в якості очевидного фаворита, що знайшло підтвердження в двох стартових турах.

А в третій ігровий день команда Роберто Мартінеса мала нагоду відкинути від себе подалі в турнірній таблиці ще одного потенційного конкурента. Для Боснії і Герцоговини виїзд на лісабонський стадіон Да Луж мав особливий характер, оскільки Фарука Хаджібегича розпочали відбір із поразки від Словаччини, тож мали всі шанси відстати від конкурентів у боротьбі за другу сходинку ще на певну кількість очок.

Звітна зустріч була побудована з повним урахуванням реалій щодо балансу сил поміж двома командами. Гості вирішили зіграти від глибокого захисту та з потужною персональною опікою, тоді як господарі намагались реалізувати свою перевагу за індивідуальною майстерністю. При цьому обидва керманичі обрали схожі одна на одну тактичні схеми, проте змістове навантаження для них було цілком різним.

Коли під завісу першого тайму рахунок на табло так і зберігався рівним за відсутності забитих м’ячів, хоча це й було трохи дивно, адже боснійці мали вбивчий момент Джеко, коли той схибив із зони перед воротарським, можна було зробити висновок, що "жовто-сині" впорались зі своїм першочерговим завданням. Змінити свою думку з цього приводу нас змусила швидка атака Португалії наприкінці тайму, коли через ноги Роналду та Бруну відправили перекидати м’яч над воротарем Бернарду Сілву до центру штрафного.

Цей момент змусив гостей розкриватись перед відпочинком, що могло завершитись або черговим пропущеним м’ячем, або ж спробою команди Хаджібегича відновити перевагу. "Хрестоносці" не дали суперникам простору для розгортання власних наступів, тож на нас очікував тривалий відтинок ігрового часу фактично без гольових моментів, після чого команда Мартінеса завершила розпочате раніше.

За останню чверть ігрової години у воротах Боснії і Герцеговини побувало одразу два м’ячі, і всі вони при цьому опинились на рахунку Бруну Фернандеша, якому дуже сподобався правий верхній кут чужих воріт, адже саме туди він спрямував обидва свої результативні постріли. Спочатку — із подачі з правого флангу від Невеша, а потім — із удалого відскоку від захисника на центральному вході до штрафного. Трохи "задушлива", але все ж таки перемога явних фаворитів групи J.

У наступному турі Португалія зіграє в гостях проти Ісландії, тоді як Боснія і Герцеговина прийматиме Люксембург.— Боснія і Герцеговина 3:0Б. Сілва, 44, Фернандеш, 76, 90+3Кошта — Канселу (Семеду, 78), Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Геррейру — Б. Сілва (Отавіо, 87), Пальїнья (Жота, 87), Фернандеш — Роналду, Феліш (Невеш, 62).Шехич — Дедич, Ахмедходжич, Барішич (Хамулич 71), Санічанін, Колашинац (Газібегович, 78) — Хаджіахметович (Тагірович, 71), Цимирот, П’янич (Прцич, 78) — Стеванович, Джеко (Варешанович, 78).Попередження: Перейра — П’янич, Тагірович