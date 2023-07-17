Португальський півзахисник не хоче покидати команду.
Бруну Фернандеш, getty images
17 липня 2023, 18:28
Манчестер Юнайтед активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, але міг втратити одного з лідерів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, до Бруну Фернандеша був предметний інтерес збоку представників Саудівської Аравії.
Стверджується, що португальський півзахисник відхилив понад дві пропозиції від іноземних клубів — він зосереджений на Манчестер Юнайтед, де, як очікується, стане новим капітаном.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед домовився з Рашфордом про новий контракт.