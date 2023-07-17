Англія

Португальський півзахисник не хоче покидати команду.

Манчестер Юнайтед активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, але міг втратити одного з лідерів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, до Бруну Фернандеша був предметний інтерес збоку представників Саудівської Аравії.

Стверджується, що португальський півзахисник відхилив понад дві пропозиції від іноземних клубів — він зосереджений на Манчестер Юнайтед, де, як очікується, стане новим капітаном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед домовився з Рашфордом про новий контракт.