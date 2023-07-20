Англія

Захисник знов буде виступати за "вовків".

Вулвергемптон оголосив про повернення захисника Метта Доерті на своєму офіційному сайті.

Сторони підписали угоду на три роки.

Останні пів року 31-річний виконавець провів у складі мадридського Атлетіко, перейшовши на правах вільного агента з лондонського Тоттенгема.

За останній сезон Метт зіграв 18 матчів на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній півзахисник "вовків" Невеш може опинитись у Ньюкаслі транзитом через Аль-Хіляль.