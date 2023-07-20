Захисник знов буде виступати за "вовків".
Метт Доерті, фото Вулвергемптон
20 липня 2023, 19:22
Вулвергемптон оголосив про повернення захисника Метта Доерті на своєму офіційному сайті.
Сторони підписали угоду на три роки.
Останні пів року 31-річний виконавець провів у складі мадридського Атлетіко, перейшовши на правах вільного агента з лондонського Тоттенгема.
За останній сезон Метт зіграв 18 матчів на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній півзахисник "вовків" Невеш може опинитись у Ньюкаслі транзитом через Аль-Хіляль.