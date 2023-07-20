Англія

Голкіпер — про свій перехід в стан "червоних дияволів".

Андре Онана прокоментував свій перехід в Манчестер Юнайтед, відзначивши, що хоче залишити свою спадщину в історії клуба.

"Приєднатися до Манчестер Юнайтед — це неймовірна честь, і я наполегливо працював усе своє життя, щоб дійти до цього моменту, долаючи багато перешкод на цьому шляху. Вийти на Олд Траффорд, щоб захищати ворота команди та зробити свій внесок — ще один чудовий досвід. Це початок нової подорожі для мене з новими товаришами по команді та новими амбіціями, за які треба боротися.

Манчестер Юнайтед має довгу історію неймовірних воротарів, і я тепер віддам усе, щоб створити власну спадщину в найближчі роки. Я схвильований можливістю знову працювати з Еріком тен Хегом, і я не можу дочекатися, щоб зіграти свою роль в успіху, який, як я знаю, він сповнений рішучості досягти в цьому великому футбольному клубі", — наводить слова Онана офіційний сайт "червоних дияволів".

У минулому сезоні камерунський голкіпер провів 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він пропустив 36 м'ячів та 19 матчів провів на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Онана попрощався з Інтером.