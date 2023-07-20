Італія

Голкіпер вже незабаром надягне футболку Манчестер Юнайтед.

Голкіпер Інтера Андре Онана попрощався з фанатами команди. Наразі голкіпер знаходиться за крок до переходу в Манчестер Юнайтед.

"Ніколи не думав, що прощання буде таким важким. Рік тому я став "нерадзуррі", багато людей казали мені, що в цьому клубі і в цьому місті є щось особливе. Тепер я можу це підтвердити. У перші дні як "нерадзуррі" я зрозумів, що це сім’я, що бути інтерістом – це спосіб розуміння життя.

Я закохався в Сан-Сіро, фанатів та місто. Тепер обставини сприяли тому, щоб я почав нову подорож у Манчестері. Я роблю це з великим ентузіазмом, але знаючи, що буду сумувати за вами. Вічна вдячність усім інтеристам. Ви робите цей клуб великим.

Можливо, одного дня наші шляхи знову перетнуться, але тепер настав час зустрітися з новими викликами та підтримувати вас на відстані. Гравці приходять і йдуть, але клуб завжди залишається, а Інтер понад усе і всіх", — написав футболіст у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Манчестер Юнайтед заплатить Інтеру за Онана.