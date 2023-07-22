Англія

Африканський захисник покинув Лестер.

Ганський футболіст Даніель Амарті на правах вільного агента перебрався з Лестера в чемпіонат Туреччини — до Бешикташу.

Як стверджує офіційний сайт "чорних орлів", угоду сторони підписали строком на наступний сезон.

В минулому сезоні Амарті зіграв 24 матчів, в яких не відзначився результативними діями, але отрима попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бешикташ хоче орендувати Коутінью, але готовий платити лише 40% його зарплати.