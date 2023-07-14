Турция

Турецька команда запропонувала "канонірам" 2,5 млн євро.

Захисник Арсеналу Роб Голдінг може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного англійця зацікавлений Бешикташ, який вже зробив пропозицію для "канонірів" у розмірі 2,5 мільйона євро.

Очікується, що Арсенал відхилить запит від "орлів", оскільки хоче виручити більше коштів за свого гравця. Контракт Роба розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Голдінг провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі.