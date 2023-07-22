Англія

Француз — про боротьбу за трофеї.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан очікує, що команда зможе досягти успіху.

"Нам потрібні гравці з характером та індивідуальністю. Щоб вигравати великі трофеї, потрібен саме такий характер. Іноді різниця між хорошою командою і великою командою — ментальна.

Тен Гаг хоче команду з характером, він — лідер, тож має показати його сам. Він не боїться приймати рішення і брати на себе відповідальність. Це те, чого ми очікуємо від тренера. Він точно знає, чого хоче.

Ми хочемо боротися за кожен трофей. Це те, чого ми очікуємо від цього клубу. Ми хочемо рости як команда, бути більш стабільними й боротися за те, щоб бути на вершині. Це те, чого ми хочемо.

У роздягальні я відчуваю більше впевненості. В хорошому сенсі, без зарозумілості, але ми впевнені у своїх силах і віримо, що можемо чогось досягти", — наводить слова Варана ESPN.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тен Гаг призначив нового капітана в Манчестер Юнайтед.