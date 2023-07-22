Англія

Нідерландський нападник посилить склад "ірисок".

Нападник Вільярреала Арно Данжума у поточне трансферне вікно стане гравцем Евертона, про що повідомлялося раніше.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, 26-річний нідерландець сьогодні, 22 липня, пройде медогляд у таборі "ірисок" для завершення свого переходу.

Незабаром про цей трансфер було оголошено офіційно. Мова йде про оренду до червня 2024 року.

Нагадаємо, Евертон був близький до підписання Данжуми ще минулої зими, проте тоді в останній момент Тоттенгему вдалося перехопити гравця.



У другій половині минулого сезону нідерландський форвард зіграв в АПЛ всього дев'ять матчів (162 хвилини), у яких він забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює Данжуму в 25 мільйонів євро.