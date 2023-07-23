Англія

Керманич прокоментував дебютний м’яч українця в складі лондонського клубу.

Уночі звітного лондонський Челсі здобув перемогу в товариській грі проти Брайтона, тоді як один із м’ячів записав на свій рахунок український нападник Михайло Мудрик.

Дебютний м’яч Мудрика за Челсі допоміг здобути перемогу над Брайтоном

Після завершення гри головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно залишив коментар щодо виступу свого підопічного.

"Він у чудовій формі, молодий талант. Нам потрібно дати йому відчути себе важливим гравцем у Челсі.

Це великий виклик для нас — знайти для нього місце, де він відчуватиме себе комфортно, щоб розкрити свій дивовижний талант.

Як для Джексона, так і Мудрика, було важливо забити. Те ж саме стосується й Нкунку.

Наступним кроком ми спробуємо покращувати власну гру. Думаю, сьогодні в нас було більше можливостей забивати голи й грати в спокійний футбол, аніж у попередньому матчі", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе проти Ньюкасла 27 липня.