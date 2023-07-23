Іспанець висловився після матчу з манкуніанцями.
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
23 липня 2023, 11:59
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки спарингу з Манчестер Юнайтедю Нагадаємо, поєдинок завершився поразкою "гармашів" — 0:2.
"Такий важкий матч на такому рівні, нехай і товариський, дає багато інформації, і це завжди позитив. Нам багато потрібно покращити, зокрема, гру в обох штрафних.
Помилки – частина футболу, але їх треба уникати. Програвати завжди боляче. У плані фізики планка була високою і треба було відповідати. Тому від низки гравців ми чекаємо трохи більшого.
Загалом суперник мав моменти, коли вони грали ефективно. У нас теж були шанси забити, коли ми більше домінували та намагалися відігратися у другому таймі, але не реалізували моменти, і суперник переміг", – сказав коуч Арсеналу.
Відеоогляд матчу доступний за посиланням.