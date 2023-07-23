Англія

Капітан "червоних" виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля у Саудівській Аравії.

Капітан та півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон незабаром стане гравцем Аль-Іттіфака.

Як повідомляє The Athletic, хавбек вже пройшов медогляд у саудівському клубі. Трансфер англійця коштуватиме Аль-Іттіфаку у 12 мільйонів євро. Очікується, що у саудівському клубі Джордан зароблятиме 800 тисяч євро на тиждень.

Також наголошується, що між футболістом та саудівським клубом вже погоджено особистий контракт.

Таким чином, Джордан виступатиме під керівництвом легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда.

Минулого сезону Гендерсон провів 43 матчі, в яких відзначився трьома асистами.