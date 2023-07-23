Англія

Англієць може отримувати близько 20 мільйонів євро за сезон.

Баварія готова запропонувати Гаррі Кейну довгостроковий контракт на п'ять років, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст може заробляти понад 20 мільйонів євро на рік до сплати податків.

Мюнхенський клуб дав зрозуміти братові нападника Чарлі, який виконує функції агента Гаррі, що розраховують на Кейна в майбутньому та готовий дати йому довгостроковий контракт.

Раніше Кейн повідомив керівництву Тоттенгема, що не продовжить контракт, який спливає влітку 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.