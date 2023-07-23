Англія

Однак у клубі не надто вірять, що знайдуть покупця на футболіста.

Манчестер Юнайтед готовий продати Джейдон Санчо, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові розглянути пропозиції, але ймовірність відходу вкрай низька. На Олд Траффорд очікують, що Санчо продовжуватиме виступати за нинішню команду.

Щодо гравця, то він вважає, що йому є що довести як собі, так уболівальникам та тренерському штабу.

Зазначимо, що за 49 ігор в АПЛ у Санчо 8 голів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Боруссія Дортмунд може орендувати Санчо.