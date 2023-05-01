Німеччина

Англієць може повернутися до колишньої команди.

Джейдон Санчо може повернутися до Боруссії найближчого літа, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, перехід не виключений, незважаючи на те, що прямих переговорів не було. Тим не менш, спортивний директор Боруссії Дортмунд Себастьян Кель знаходиться в контактах з агентством, яке представляє інтереси футболіста.

Манчестер Юнайтед оцінює Санчо у 55 мільйонів євро, але для німецького клубу це висока ціна. Вони можуть дозволити собі лише оренду.

Зазначимо, що за 49 ігор в АПЛ у Санчо 8 голів та 5 результативних передач.