Англія

Схоже, шанси на перехід гравця до Баварії різко зросли.

Поточного трансферного вікна й досі не вдалось розв’язати дуже цікаву сагу з потенційним відходом англійського нападника Гаррі Кейна з лондонського Тоттенгема.

Станом на зараз відомо наступне: 29-річний супербомбардир не хоче продовжувати контракт, який спливає наступного року, однак президент "шпор" Деніел Леві не хоче відпускати свого ключового футболіста.

Інтереси мюнхенської Баварії на цьому тлі відходять на другий план, проте все одно настільки помітні, що змушують нервувати англійський колектив.

У ситуації, коли здавалось, що перемовини зайшли в глухий кут, англійській пресі вдалось дізнатись про тиск, що створюють на Леві власники Тоттенгема.

Їхня позиція при цьому дуже проста: є новий контракт Кейна — гравець і надалі виступатиме за "шпор".

А як ні, то його трансфер саме цього літа є неминучим.

Очікується, що найближчим часом перемовини з Баварією помітно пожвавляться.

Кейн тим часом за останній сезон забив 32 голи та віддав п’ять гольових передач у 49 матчах.