Англія

"Червоні дияволи" зосереджені на іншому нападнику.

Манчестер Юнайтед після підписання Мейсона Маунта та Андре Онана зосередився на підписанні нового нападника.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" не претендують на Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед зосереджений на підписанні нападника Аталанти Расмуса Гойлунда, який дуже подобається Еріку Тен Гагу.

У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку дев'ять голів та два асисти.

Запасним варіантом залишається Коло-Муані з Айнтрахта.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Аталанта відмовилась продавати Гойлунда в Манчестер Юнайтед.