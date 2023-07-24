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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (17.07.2023 — 23.07.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року продовжує набирати обертів, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до нового сезону. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — було й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за даними Transfermarkt

Ітан Ампаду (із Челсі в Лідс)

Вік: 22

Країна: Вельс

Позиція: захисник

Сума трансферу: 8,10 млн

Ампаду пророкували чудову кар'єру. Він встиг стати одним із наймолодших футболістів Челсі, які зіграли за цей клуб. Була оренда в Лейпцигу, проте там він себе проявити не зумів. Потім Шефілд Юнайтед, Венеція, Спеція...

У підсумку Челсі вирішив не мучити як себе, так і футболіста, і продав його в Лідс, який гратиме наступного сезону в Чемпіоншипі. Можливо, валлієць зможе там реанімувати свою кар'єру.

Секу Фофана (із Ланса в Ан-Наср)

Вік: 28

Країна: Кот-д'Івуар

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 25 млн

Кар'єра Фофана досить цікава: він встиг пограти в Англії (наприклад, за Манчестер Сіті), Італії та Франції. Тепер 28-річний футболіст, який виступає на позиції опорного півзахисника, гратиме в Ан-Насрі з Кріштіану Роналду.

За свого футболіста Ланс отримав близько 25 мільйонів євро. Можна не сумніватися, що Секу отримав солідний особистий контракт і ні про що не шкодує.

Оріоль Ромеу (із Жирони в Барселону)

Вік: 31

Країна: Іспанія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 3,4 млн

У свій час на той момент головний тренер Челсі Андре Віллаш-Боаш привів на Стемфорд Бридж вихованця Барселони, якому пророкували феноменальну кар'єру. Іспанцеві є чим пишатися, але, все ж таки, він не показав максимум свого потенціалу.

Ромеу провів 217 матчів за Саутгемптон, після чого вільним агентом перейшов до Жирони. З огляду на фінансові труднощі Барселони їм потрібен був опорний півзахисник. Перехід Оріоля обійшовся каталонцям досить дешево, а також є інформація, що колишній одноклубник Віктора Циганкова доплатив зі своєї кишені, щоб повернутися до рідного клубу.

Бенжамен Менді (із Манчестер Сіті в Лорьян)

Вік: 29

Країна: Франція

Позиція: захисник

Сума трансферу: вільний агент

Бенжамен Менді не з'являвся на полі з серпня 2021 року, як почалося розслідування, де він звинувачувався у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Цього літа у нього завершився контракт із Манчестер Сіті, але, як з'ясувалося, після того, як його виправдали через відсутність достатніх доказів, він мав чимало варіантів. Один із них — Лорьян.

З французькою командою 29-річний футболіст підписав контракт на два роки та сподівається реанімувати свою кар'єру.

Хорді Альба (із Барселони в Інтер Маямі)

Вік: 34

Країна: Іспанія

Позиція: захисник

Сума трансферу: вільний агент

Альба пробув у Барселоні одинадцять років та виграв усе. Можливо, каталонський клуб ще залишив би іспанця на сезон-другий, але з огляду на фінансовий стан Барселони з ним змушені були попрощатися, щоб скоротити зарплатну відомість.

Альба вирішив не йти як багато хто до Саудівської Аравії, а піти за своїм другом Ліонелем Мессі в Інтер Маямі. Іспанець підписав з клубом із МЛС контракт на один рік.

Хуан Куадрадо (із Ювентуса в Інтер)

Вік: 35

Країна: Колумбія

Позиція: захисник

Сума трансферу: вільний агент

Враховуючи фінансові проблеми Ювентуса, відсторонення від єврокубків – клуб змушений розлучатися з футболістами, а також скорочувати зарплатну відомість.

Куадрадо, незважаючи на те, що в травні йому виповнилося 35 років, ще здатний відіграти щонайменше один хороший сезон. Не дивно, що ним зацікавився та підписав контракт Інтер.

До речі, спочатку вболівальники "нерадзурі" хотіли організувати акцію протесту проти колумбійця, проте після розмови з керівництвом "Інтера" вирішили відмовитися від цієї ідеї.

Пьєр-Емерік Обамеянг (із Челсі в Марсель)

Вік: 34

Країна: Габон

Позиція: нападник

Сума трансферу: вільний агент

Обамеянга у Челсі дуже хотів бачити на той момент головний тренер Томас Тухель. Пропрацювавши зовсім мало, німця було звільнено, а Грем Поттер і Френк Лемпард особливо не довіряли габонцю. Як результат – провальний перехід. Інша річ, що з гравця, відверто кажучи, робили "цапа-відбувайла".

Наприклад, його не внесли в заявку на плей-оф Ліги чемпіонів, усіма силами намагаючись виставити за двері Стемфорд Бридж. Тепер його відпустили на правах вільного агента до Марселя, де він гратиме із Русланом Маліновським.

Мусса Діабі (із Баєра в Астон Віллу)

Вік: 24

Країна: Франція

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 55 млн

Досить несподіваний перехід. Мусса Діабі ще минулого сезону міг піти на підвищення, але залишився у Баєрі. Тепер він гратиме в англійській Прем'єр-лізі за Астон Віллу. Досить несподіваний вибір. Ніхто б особливо не здивувався, якби він опинився в Ліверпулі, Челсі чи Арсеналі, але найсерйозніший інтерес до француза виявив колектив Унаї Емері.

За свого футболіста Баєр отримав близько 50 мільйонів євро. Ще десять мільйонів німецький клуб може отримати як бонуси. Наступного сезону за Астон Віллою вкрай цікаво буде спостерігати.

Кім Мін Дже (із Наполі в Баварію)

Вік: 26

Країна: Південна Корея

Позиція: захисник

Сума трансферу: 50 млн

Коли Наполі підписував Кіма з Фенербахче, вони й уявити не могли, що кореєць так швидко адаптується та успішно заграє у Неаполі. Як результат – з ним підписали контракт, включивши туди відносно низьку клаусулу.

І цим скористалася Баварія, вигравши конкуренцію у таких команд, як Манчестер Юнайтед та ПСЖ. Щодо гравця, то з мюнхенською командою він підписав контракт на п'ять років.

Андре Онана (із Інтера в Манчестер Юнайтед)

Вік: 27

Країна: Камерун

Позиція: голкіпер

Сума трансферу: 52,5 млн

Манчестер Юнайтед був потрібен голкіпер після того, як клуб покинув Давид Де Хеа. З іспанцем не стали продовжувати особистий контракт, який минув 30 червня. Головному тренеру МЮ Еріку тен Гагу був потрібен воротар, який чудово грає ногами. Онана – саме той гравець, який здатний дати нідерландцю те, чого той хоче. Більше того, вони вже працювали разом у Аяксі.

Інтеру потрібно продавати футболістів, щоб не отримати санкції від УЄФА, тому клуб продав камерунця в МЮ за 52,5 мільйона євро. Враховуючи те, що Онана дістався Інтеру безкоштовно – чудова угода. Можливо для обох клубів. Час покаже.