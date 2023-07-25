Англія

В клубі хочуть зберегти захисника.

Манчестер Сіті активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, чемпіон Англії працює над новим контрактом для Натана Аке.

Стверджується, що перемовини суттєво просунулись та близяться до завершення.

Крім того, за інформацією The Telegraaf, зарплатня Натана Аке значно збільшиться.

Зазначимо, що в минулому сезоні захисник відіграв 41 матч на клубному рівні, в яких відзначився трьома забитим голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисник Манчестер Сіті Вокер повідомив Гвардіолі про бажання перейти в Баварію.