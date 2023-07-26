Команда Роберто Де Дзербі посилилася черговим новачком — на цю позицію "чайки" розглядали Миколу Матвієнка.
Ігор, ФК Брайтон
26 липня 2023, 19:18
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Фіорентини Ігором.
Угода з 25-річним бразильцем розрахована на чотири роки.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила 17 мільйонів євро плюс бонуси.
Минулого сезону Ігор провів 42 матчі, в яких отримав дві червоні картки.
Зазначимо, що раніше була інформація, що на цю позицію команда Роберто Де Дзербі розглядала захисника Шахтаря Миколу Матвієнка.