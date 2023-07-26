Англія

Команда Роберто Де Дзербі посилилася черговим новачком — на цю позицію "чайки" розглядали Миколу Матвієнка.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Фіорентини Ігором.

Угода з 25-річним бразильцем розрахована на чотири роки.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила 17 мільйонів євро плюс бонуси.

Минулого сезону Ігор провів 42 матчі, в яких отримав дві червоні картки.

Зазначимо, що раніше була інформація, що на цю позицію команда Роберто Де Дзербі розглядала захисника Шахтаря Миколу Матвієнка.