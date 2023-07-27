Англія

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 27 липня 2023 року, 03:15.

Уночі звітного дня також відбулось і протистояння в рамках Літньої серії англійської Прем’єр-ліги, у якому лондонський Челсі зіграв проти Ньюкасла в американському місті Атланта.

Український нападник Михайло Мудрик у цій грі мав можливість вийти на поле в стартовому складі, однак за тайм, що йому відвів Маурісіо Почеттіно, відзначити результативними діями, за цілком непоганої гри, не вдалось.

За Челсі натомість забивав літній новачок Ніколас Джексон, на гол якого під завісу першого тайму відповів Мігель Альмірон, після чого обидва керманичі перейшли до ротації.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Челсі — Ньюкасл:

Челсі — Ньюкасл 1:1

Голи: Джексон, 12 — Альмірон, 45+4

Челсі: Кепа — Джеймс (Гюсто, 65), Чалоба, Гамфріс, Кукурелья (Чілвелл, 64) — Касадеї (Морейра, 78), Фернандес (Чуквуемека, 65) — Матсен (Андрей, 65), Нкунку (Берстоу, 78), Мудрик (Галлагер, 46) — Джексон (Стерлінг, 63).

Ньюкасл: Дубравка (Поуп, 46) — Тріпп’єр (Ешбі, 85), Шер (Мерфі, 34), Ботман, Берн — Тоналі, Майлі, Жоелінтон (Тернер-Кук, 85) — Альмірон (Паркінсон, 78), Ісак, Гордон.

Попередження: Галлагер — Шер.