Іспанський керманич відзначився черговим ефектним коментарем.
Ерлінг Голанд у обіймах Хосепа Гвардіоли, Getty Images
27 липня 2023, 13:58
Норвезький нападник Ерлінг Голанд лише рік тому приєднався до складу англійського Манчестер Сіті, здійснивши трансфер за 60 млн євро з дортмундської Боруссії, а вже встиг виграти титули чемпіона Англії, кубок Англії та кубок чемпіонів, разом із званням найкращого бомбардира національної першості.
Саме тому, коли головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола почув на прес-конференції під час азійського турне команди питання щодо адаптації свого зіркового футболіста, був дуже здивований і шокував стилістикою відповіді всіх присутніх.
"Я можу сказати, що Ерлінг Голанд дуже швидко адаптувався в Манчестер Сіті. Коли ти забиваєш більше 60 голів за сезон?
Б***ь! Він адаптувався дуже, дуже швидко й дуже добре. Тому я не бачу, у через що тут можна сперечатись", — відповів іспанський фахівець.
За минулий футбольний рік Голанд забив 52 голи та віддав дев’ять гольових передач у 53 матчах.