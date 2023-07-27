Англія

Іспанський керманич відзначився черговим ефектним коментарем.

Норвезький нападник Ерлінг Голанд лише рік тому приєднався до складу англійського Манчестер Сіті, здійснивши трансфер за 60 млн євро з дортмундської Боруссії, а вже встиг виграти титули чемпіона Англії, кубок Англії та кубок чемпіонів, разом із званням найкращого бомбардира національної першості.

Саме тому, коли головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола почув на прес-конференції під час азійського турне команди питання щодо адаптації свого зіркового футболіста, був дуже здивований і шокував стилістикою відповіді всіх присутніх.

"Я можу сказати, що Ерлінг Голанд дуже швидко адаптувався в Манчестер Сіті. Коли ти забиваєш більше 60 голів за сезон?

Б***ь! Він адаптувався дуже, дуже швидко й дуже добре. Тому я не бачу, у через що тут можна сперечатись", — відповів іспанський фахівець.

Pep Guardiola'nın, Erling Haaland'ın geçen sezon attığı gol sayısına tepkisi:



Pep Guardiola: "S**tir."pic.twitter.com/cvRlH9dQca — Asist Analiz (@asistanaliz) July 27, 2023

За минулий футбольний рік Голанд забив 52 голи та віддав дев’ять гольових передач у 53 матчах.