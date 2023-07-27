Англія

Голкіпер Інтера став одноклубником Забарного.

Борнмут продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став голкіпер Інтера Іонуц Раду на правах оренди.

Угода розрахована на один рік. Борнмут має право викупити футболіста за фіксовану суму, розмір якої не розголошується.

У минулому сезоні Іонуц Раду відіграв 27 матчів на клубному рівні (за Осер та Кремонезе), пропустивши 41 гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що один із лідерів Борнмута зацікавив Вест Гем та Аталанту.