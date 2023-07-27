Англія

Слова тренера після матчу з "вершковими".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі з Реалом (0:2).

"Ми втратили гравця через травму й одразу ж пропустили гол. Думаю, після цього ми повернулися в гру, хоча загальний пресинг міг би бути кращим. У матчі з Арсеналом у нас це виходило набагато краще. Ми можемо діяти більш компактно та спокійніше поводитися з м'ячем. Проте ми створили свої моменти, але, на жаль, знову не забили.

Це була хороша підготовка щодо набору фізичної форми, і це великий плюс сьогоднішнього матчу. Ми змогли зіграти у матчі високого рівня з високою інтенсивністю. Гра з класним суперником – це те, що потрібно для підготовки до сезону.

Ця гра ще раз показала, чому нам так потрібен форвард. Але зараз важко сказати, коли він приєднається до нас. Ми працюємо в режимі 24/7 і кинули всі сили, щоб завершити угоду. Ми ніколи публічно не говоримо про гравців, які мають чинний контракт з іншими клубами, тому вся робота ведеться за лаштунками. Ми працюємо над тим, щоб отримати потрібного гравця", — сказав наставник "червоних дияволів".

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не претендує на Кейна та Мбаппе.